اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:55 ص
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:51 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية، خصوصا في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

 

 

 


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