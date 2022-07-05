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مستشار وزير النقل: لن نفرط فى العمالة الماهرة وقيد شركات الوزارة بالبورصة قريبا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:46 م
مستشار وزير النقل: لن نفرط فى العمالة الماهرة وقيد شركات الوزارة بالبورصة قريبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور أشرف اللوزى، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، إن مجلس الوزراء يتابع مع وزارة النقل ملف العمالة فى شركات النقل، مؤكدا إنه لن يتم التفريط في العمالة المصرية الماهرة، وأن ما يتم حاليا هو دمج لشركات قطاع النقل في كيانات أكبر.
 
وتابع في ثامن جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تقام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه خلال شهور قليلة سيكون هناك قيد للشركات التي تشرف عليها وزارة النقل في البورصة، وهي خطوة يتم بعدها طرح أسهم الشركات بعيدا تماما عن الأصول، لأنها شركات إدارة وتشغيل.

جلسة الحوار المجتمعي

وثيقة سياسة ملكية الدولة

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء



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