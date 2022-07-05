مساعد وزير الخارجية: نثمن علاقاتنا بفنزويلا وندعم الدبلوماسية الثقافية

كتب: أحمد جمعة

قدم السفير أشرف منير مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية التهنئة لحكومة وشعب فنزويلا بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف الخامس من يوليو.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن البلدان احتفلا منذ عامين بمرور 70 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أنه شارك مع سفير فنزويلا في وضع إكليل من الزهور بهذه المناسبة علي النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

كما حيا السفير أشرف منير سفير فنزويلا بالقاهرة لمجهوداته لدفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال احتفالية سفارة فنزويلا التي أقامتها أمام تمثال سيمون بوليفار بوسط القاهرة.