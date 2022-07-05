اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:22 م
أكرم القصاص
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مسؤول بولندي يؤكد استعداد بلاده للعب دور نشط في إعادة إعمار أوكرانيا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:06 م
مسؤول بولندي يؤكد استعداد بلاده للعب دور نشط في إعادة إعمار أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال نائب رئيس الوزراء البولندي بيوتر جلينسكي إن بلاده مستعدة للعب دور نشط في إعادة إعمار أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية هناك.


وأضاف جلينسكي - في تصريحات خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في مدينة (لوجانو) السويسرية حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء أن بلادي مستعدة للعب دور نشط في إعادة إعمار أوكرانيا من خلال العمل مع الجانب الأوكراني على المستوى الحكومي والإقليمي والمحلي وغير الحكومي.


وأوضح أن بولندا تسعى لتوفير المساعدات بالتشاور مع السلطات الأوكرانية؛ للتأكد من أن الأموال يتم تخصيصها للاحتياجات العاجلة والأكثر إلحاحًا، مشددًا على أن انتشال البلاد من الخراب سيتطلب تعاون الشركاء من حول العالم وروح الوحدة والتضامن.


وتابع: "أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة وإعادة الإعمار هنا والآن - ويجب أن نكون مستعدين لتقديمها على الفور".


يذكر أن مؤتمر تعافي أوكرانيا - الذي بدأ أمس الاثنين - قد جمع عددا من قادة العالم والمنظمات غير الحكومية بغرض إعداد خارطة طريق لإعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب انتهاء الحرب؛ وذلك حسبما أفادت وسائل إعلامية. 


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