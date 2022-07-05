"مريم" عمرها 6 سنين وانتصرت على السرطان وتحتاج لجراحة أوتار بالأطراف.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له لقاء خاصاً مع أسرة الطفلة مريم محمد عبد الوهاب من أهالى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد التى تبلغ من العمر 6 سنوات وتعانى من الإصابة بسرطان المخ منذ 3 سنوات وخضعت خلال ثلاث سنوات لجراحة في المخ لاستئصال الورم وجرعات الكيماوى والاشعاع بمستشفى 75375 حيث تعيش مع أسرتها المكونة من الأب الذي يعمل أرزقى والام التى لا تعمل ومن ذوى الهمم لكونها بكماء وشقيقتها تبارك والتى لا تعانى من أية أمراض .

وقال والد الطفلة مريم أن نجلته كانت طبيعية حتى سن الثالثة من عمرها حتى أصيبت بشرخ في الساق مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة بصورة غير طبيعية وخضعت لعلاج على مدار شهر ونصف دون تحسن في حالتها وبعد الطواف على عدد كبير من الأطباء تبين أنها تعانى من ورم في المخ وتحتاج لتدخل جراحي فوري وبعد الانتهاء من الإجراءات المستندية دخلت مستشفى 57357 وبدأت رحلة العلاج بجراحة دقيقة في المخ واستكملت رحلة العلاج على مدار 3 سنوات عانت فيها أشد المعاناة ومن المقرر ان تقوم بإجراء جراحة إطالة للاوتار لكى تتمكن من الحركة بشكل صحيح فهى لا تستطيع المشي حتى الآن .



واضاف والد مريم أن طفلته ما زالت تعانى من آثار الورم حيث جرى تركيب صمام لتصريف ارتشاح المياه من الدماغ إلى البطن من خلال انبوب مخصص لذلك ويتمنى أن يجد طبيب مختص يدعم حالة نجلته فى تلك الجراحة حتى يمكنها السير مرة أخرى على قدميها حيث أنه لا يعمل فى وظيفة ثابته ويحتاج لدعم طبي خلال الفترة المقبلة لكى تتعافى ابنته مريم منا تعانى منه من آلام .



واكد والد مريم على أن طفلته تعلمت لغة الإشارة لكى تتمكن من التعامل مع والدتها وخالتها لما تعانياه كلتاهما من الصمم وهى منعلقة بخالتها بصورة كبيرة جدا وغالباً ما تقضى أغلب الأوقات معها حيث تعانى مريم من ضعف الذاكرة والنسيان على الرغم من تحسن حالتها وخضوعها لجلسات العلاج الطبيعي لتتمكن من السير على قدميها ومع كثرة دخولها المستشفى لتلقي العلاج أصبح لديها رهاب من الأشخاص الغرباء وخاصة من يرتدون الزي الأبيض حيث تدخل في نوبة من البكاء والحيل الدفاعية من أجل الخروج من المكان وإبعاد الشخص المتواجد معها خوفاً من الإجراءات العلاجية وخاصة منذ تلقيها العلاج الكيماوي .



الطفلة-مريم-مع-والدتها



مريم-برفقة-والدتها



مريم-تتحدث-مع-والدها



مريم-تستخدم-لغة-الإشارة-مع-والدتها



مريم-محمد-عبد-الوهاب-من-الوادى-الجديد



مريم-مع-خالتها



ملامح-الحزن-والألم-على-وجه-الطفلة-المريضة



نظرة-قلق-وترقب-من-الطفلة-الجميلة-مريم



الطفلة-مريم-خلال-مراحل-العلاج-الطبيعي



مريم-بعد-إجراء-الجراحة-فى-المخ



مريم-قبل-أن-تصاب-بالسرطان