مدينة إسنا تستكمل إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.



وفى هذا الصدد يقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، أنه يجرى إستمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.



فيما تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل في المجمع الخدمات الزراعي بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحي بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروي توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق الدور الأرضي مركز تكنولجي، والدور الأول علوي بها مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.



وخلال الجولات أكد اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المخصصة لإنهاء المشروعات، وعلى المتابعة اليومية من رئيس القرية على المشروعات، وتقديم تذليل أى عقبات قد تعوق أى مشروع بالقرية، كما تابع رئيس المركز انتظام العمل داخل الوحدة المحلية لقرية الحلة وعقد إجتماعاً موسع مع موظفي الوحدة لمناقشة العمل فى تلك المشروعات المختلفة.



وكان قد استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت.



وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ إنشاء مجمعات خدمة المواطنين وعددها 13 مجمع والتي بلغت نسبة تنفيذها 100%، ونسب تنفيذ إنشاء المجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع، ونسب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد 37 مركز شباب، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 20 كوبري، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 16 نقطة إسعاف، ونسب تنفيذ إنشاء عدد 5 وحدات اجتماعية وإنشاء عدد 4 مراكز تنمية أسرة وإنشاء مركز تأهيل اجتماعي، ورفع كفاءة عدد 8 وحدات اجتماعية.









مدينة اسنا تستكمل العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة (1)



مدينة اسنا تستكمل العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة (2)



مدينة اسنا تستكمل العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة (3)



مدينة اسنا تستكمل العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة (4)



مدينة اسنا تستكمل العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة (5)







