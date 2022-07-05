مدرب بطلة مصر فى الملاكمة: "يمنى" كانت قريبة من الذهبية وخسرت من بطلة العالم

فريق المحافظات

أكد الكابتن وائل فهر مدرب اللاعبة "يمنى عياد" صاحبة الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط، أن اللاعبة كانت قريبة من تحقيق الميدالية، الذهبية، مشيرا إلى أنها تمكنت من الفوز على بطلة لبنان في أولى مبارياتها بالقاضية، ثم تأهلت للمباراة قبل النهائية بعد فوزها على بطلة اسبانيا بالانسحاب.



واضاف مدرب بطلة مصر في الملاكمة قائلا: "الإمكانيات كانت سبب هزيمة يمني من بطلة العالم" لافتا إلى أن اللاعبة التركية حسمت اللقاء بسبب فارق الخبرات والامكانيات فقط.



"يمني بتدرب كتير ولكن بدون حلبة، وده أثر عليها كتير فى البطولة".



وأكد مدرب صاحبة الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط أن بطلة مصر تجري تمريناتها في نادى أهلي فارسكور بدون حلبة، مشيرا إلي أنها قامت بفترة اعداد على نفقتها الخاصة من أجل المشاركة بالبطولة بشكل جيد.



واستكمل مدرب بطلة مصر في الملاكمة حديثه قائلا: " يمني تلقت ثلاث ضربات قاضية في مباراتها مع بطلة العالم، ولكنها لم تستسلم وانتهي النزال بفارق النقاط"



سنعمل على تطوير الأداء، اكتشفنا نقاط ضعف اللاعبة ونسعي لتطوير شكل التمرين في الفترة المقبلة.



وانهي حديثه قائلا: "اثق في قدرات يمني، ستكون بطلة العالم يوما، ما حققته انجاز بكل المقاييس، والبرونزية دليل على أننا أمام موهبة في لعبة الملاكمة"



فخور بدعم أهل دمياط لابنتنا، ونعد الجميع بميدالية ذهبية البطولة القادمة، نحتاج فقط إلي اعداد من نوع خاص، ومعسكرات أكثر، وننتظر دعم المسؤولين.



وكانت اللاعبة "يمني عياد" قد حققت الميدالية البرونزية في لعبة الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة حاليا في وهران لتصبح أول فتاة مصرية تحقق هذا الإنجاز في لعبة الملاكمة