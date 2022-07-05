محيى الدين يعلن تفاصيل انعقاد مؤتمر للشباب قبل الـCop27

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27، أنه سيتم عقد مؤتمر للشباب، قبل مؤتمر المناخ مباشرة، مما يتيح لهم التحدث والمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم المختلفة، لمعالجة أزمة المناخ العالمية.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر منظمات المجتمع المدني حول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) الذى استضافته الجامعة الامريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنه سيكون للمجتمع المدني مشاركة فعالة في قمة المناخ القادمة، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأوضح محى الدين خلال الفاعليات، أنه سيكون هناك التزاما بكل القواعد المنظمة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومن أولويات مؤتمر Cop27 تنفيذ تعهدات المؤتمرات السابقة، وتحديدا التعامل مع تأثير أزمة المناخ على الدول النامية، مؤكدا ان العمل في المشروعات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من تغير المناخ.

وأشار محى الدين إلى دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، التى يتم إطلاقها في المحافظات، الأمر الذى يعزز التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارت اللازمة لها، من الداخل والخارج.