محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، 34من موظفى المحافظة، الذين حصدوا المراكز الأولى بدورات مركز تدريب سقارة للعام التدريبى 2021-2022، وشمل التكريم جمال فهمى، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير على جهود تلك الإدارات فى دعم وتنمية قدرات رأس المال البشرى بالمحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سعادته البالغة بتكريم الاوائل فى تلك الدورات لما يمثله الأمر من اهتمام بالغ برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة مؤكدا أن التدريب هو بوابة التميز الإدارى والوظيفي

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن محافظ كفر الشيخ حريص على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، والمشاركة فى العديد من الدورات التدريبية سواء فى مركز التدريب بسقارة، والأكاديمية الوطنية للتدريب وشهد العام الماضى والعام الحالى العديد من الطفرات النوعية فى مجال تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، حيث تمكنت المحافظة خلال عدة أشهر من تدريب 400 موظف حكومى تحولوا إلى 400 مسئول حكومى محترف، بعد أن حصلوا على تدريب ضمن مبادرة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بإشراف ومتابعة مركز استدامة للتدريب والتطوير، بالإضافة لتدريب 20 موظفا من موظفى الديوان العام تخرجوا من البرنامج المتفرد «ديوانى كفء» على يد الأكاديمية الوطنية للتدريب «قلعة التدريب والتغيير بالمحافظة». ولأول مرة بالجمهورية تنفرد محافظة بإطلاق برنامج نوعى، لتمكين القيادات الشابة لتولى مواقع قيادية.

وقال كريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن المحافظة أصبحت من المحافظات الرائدة فى تدريب وبناء قدرات العاملين فهى من المراكز الثلاث الأولى على مستوى الجمهورية فى مخرجات التدريب وترتيبها متقدم فى تصنيف المحافظات المهتمة برفع الكفاءة المهنية لموظفيها بها وذلك بفضل الدعم السخى الذى قدمته القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة فى هذا الملف على مدار العامين الأخر.