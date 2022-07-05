محافظ كفرالشيخ يناقش الاستعداد لعيد الأضحى ويرفع درجة الإستعداد بجميع المرافق

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، لرفع درجة الاستعداد خلال الأيام المقبلة.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير اسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومديرية الأمن ومديرية التموين،وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أي حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأوضح المحافظ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين والتواصل على الصفحة الرسمية "كفرالشيخ نيوز" للإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.



كما وجّه محافظ كفرالشيخ، مدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية؛ لمواجهة أي طوارئ تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد نوبتجية بالمركز الرئيسي بالشركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءًا، وتواجد نوبتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فني وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.



ووجّه محافظ كفر الشيخ ، رئيس الشركة القابضة للكهرباء بالعمل بنظام الورديات لجميع العاملين بالهندسات على مدار الـ 24 ساعة مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافة المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق الهامة وخاصة المرافق والمستشفيات.



وكلّف محافظ كفرالشيخ، رئيس مدينة مصيف بلطيم بالاهتمام بالشواطئ وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف، واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم.

