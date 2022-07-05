محافظ قنا يعلن قبول دفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض بمجموع 265 درجة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية للتمريض التابعة لمديرية الصحة والسكان ( بنين – بنات ) للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023 ، من الحاصلين على الإعدادية العامة الحديثة ( لغة انجليزية ) عن الدور الأول للعام الدراسى 2021 / 2022 بمجموع 265 درجة ، وذلك للالتحاق بمدارس التمريض فى مراكز " قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف – نجع حمادى – فرشوط – أبوتشت ".

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه نظرا لما تتطلبه الدراسة بمدارس التمريض من مواد طبية وثقافية تعادل مواد الثانوية العامة ، فقد حددت المديرية بعض الشروط الخاصة بقبول الطلاب وهى :

• أن يكون الطالب أو الطالبة مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

• مدة الدراسة ثلاث سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض يعقبها دراسة إجبارية لمدة عامين بالمعهد الفنى الصحى.

• أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الحديثة ( الشهادة الإعدادية – مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولى أو ثانية ) للعام الدراسى 2021 / 2022 ، بحد أدنى 265 درجة من الدرجة النهائية 280 درجة.

• أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة وذات المركز الذى حصل منه على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 2021 / 2022.

• فى حالة عدم حصول الطالب أو الطالبة على شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى (من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى) من محافظة قنا والحصول على الصف الثالث الاعدادى فقط من محافظة قنا ، فعليه إحضار الشهادة الإعدادية الحاصل عليها من محافظة قنا مع ما يفيد من المستندات الآتية : (بطاقة الرقم القومى للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل قبل الإعلان - شهادة ميلاد الطالب او الطالبة).

• يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين ، ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وكافة الاختبارات اللازمة والكشف الطبى ولكل مدرسة على حده .

• لا يقل سن الطالب أو الطالبة عن 15 سنة وألا يزيد عن 18 سنة فى 1 / 10 / 2022 .

• التعهد بأن يكون الطالب أو الطالبة غير متزوج والتعهد بعدم الزواج طوال فترات الدراسة.

• عدم جواز نقل الطالب أو الطالبة من محافظة إلى أخرى أو من مدرسة إلى أخرى طوال فترة الدراسة.

• ألا يقل طول الطالب أو الطالبة عن 150 سم مع تناسق الطول والوزن.

• أن يكون الطالب أو الطالبة خالى من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق.

• ضرورة اجتياز الطالب أو الطالبة لاختبار الإملاء فى اللغة العربية واختبار الإملاء فى اللغة الانجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة 10 درجات فى كل منهما لاجتياز الاختبار.

• ضرورة اجتياز الطالب أو الطالبة للكشف الطبى واختبار المخدرات واختبار القدرات وكشف الهيئة بواسطة القومسيون الطبى .

• لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبول إلا بعد اجتياز الاختبارات السابقة وإعلان النتيجة رسميًا.

• يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان.

• يتم توقيع الإقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولى الأمر والطالب أو الطالبة بذاته حال لزم الأمر.

• نظرًا للإجراءات الاحترازية يتم سحب ملفات التقديم من المدارس طبقًا للمواعيد التالية:

أولا : الحاصلين على مجموع من 280 درجة إلى 275 درجة ، من يوم السبت 16 / 7 / 2022 إلى يوم الأحد 17 / 7 / 2022.

ثانيا : الحاصلين على مجموع من 275 درجة إلى 270 درجة ، من يوم الاثنين 18 / 7 / 2022 إلى يوم الثلاثاء 19 / 7 / 2022.

ثالثا : الحاصلين على مجموع من 270 درجة إلى 265 درجة ، من يوم الأربعاء 20 / 7 / 2022 إلى الخميس 21 / 7 / 2022.

• يتم استيفاء ملفات التقديم بتعبئة البيانات المطلوبة وتوقيع الإقرارات وإضافة الأوراق والمستندات المطلوب ويعاد تقديم الملف للمدرسة طبقًا للمواعيد الآتية:

أولا : الحاصلين على مجموع من 280 درجة إلى 275 درجة ، من يوم السبت 24 / 7 / 2022 إلى يوم الأحد 25 / 7 / 2022.

ثانيًا : الحاصلين على مجموع من 275 درجة إلى 270 درجة ، من الاثنين 26 / 7 / 2022 إلى يوم الثلاثاء 27/ 7 / 2022.

ثالثا : الحاصلين على مجموع من 270 درجة إلى 260 درجة ، يومىّ الأربعاء الموافق 28 / 7 / 2022 والسبت الموافق 31 / 7 / 2022.

• يتم سحب وتقديم الملفات عن طريق ولى الأمر والطالب أو الطالبة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل المتقدم منه على الشهادة الإعدادية.

• قيمة ملف التقديم ( 100 جنيه ) ، ولا يتم استرداد المبلغ او ملف المتقدم فى حالة عدم قبول الطالب أو الطالبة ، أو عدم استكمال اجراءات القبول .

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن ( شهادة الميلاد أصل + 2 صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمى منها - عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر .