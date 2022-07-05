محافظ دمياط تبحث تظلمات المستحقين من سكان عمارات الفابريكات حول الوحدات البديلة

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لبحث حالات التظلمات المقدمة من سكان عمارات الفابريكات بفارسكور البالغ عددهم 4 عمارات الصادر بشأنهم قرارات إزالة. حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء ايمن فهمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومديرى إدارات الشئون القانونية و المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة.

تناول الاجتماع مناقشة جميع الإجراءات المتخذة فى هذا الخصوص، كما بحثت "المحافظ" خطوات تسكين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بوحدات سكنية بعمارة أم العلا ، موجهة بعقد لجنة للبت فى طلبات التظلمات المقدمة من المواطنين وذلك طبقا للشروط التى حددتها اللوائح الخاصة بذلك ،كما أكدت على سرعة الانتهاء من تلك الإجراءات لاخلاء العمارات للحفاظ على سلامة الاهالى نظرا لما تمثله من خطورة داهمة.