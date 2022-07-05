محافظ الغربية يهنئ محمد السيد على ذهبية ألعاب المتوسط وأحمد جابر على البرونزية

هنأ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اللاعبين محمد السيد وأحمد جابر، أبناء محافظة الغربية، وذلك لحصولهما على الميدالية الذهبية والبرونزية ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى الجزائر، ليرتفع بذلك رصيد ميداليات مصر إلى 48 ميدالية بينها 12 ذهبية و14فضية و22 برونزية، معرباً عن فخره بهذه النماذج الشبابية التى ترفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية.

وحصل اللاعب محمد السيد على الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية بنتيجة 15-13، ليضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر فى جدول الترتيب.

كما حصل أحمد جابر، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على الميدالية البرونزية الثانية له فى الكلين والنتر لمنافسات وزن فوق 120 كجم فى رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تحقيقه الميدالية البرونزية أيضا فى الخطف.