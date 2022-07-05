محافظ الغربية يشهد مراسم تنصيب الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ،مساء اليوم، بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى، مراسم تنصيب الأنبا أغناطيوس أسقف عام إبراشية المحلة الكبرى وتوابعها، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، الأنبا صليب أسقف ميت غمر، والشرقية وتوابعها، الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وخلال كلمته قدم محافظ الغربية التهنئة لنيافة الأنبا أغناطيوس، والذي اعتبره خير خلف للراحل نيافة الأنبا كاراس، الذي ترك بصمة في قلوب أهالي المحلة والغربية، مسلميها قبل مسيحيها.

كما قدم الشكر لنيافة الأنبا صليب الذي قاد المطرانية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في الجمهورية الجديدة، فالشعب المصري شعب واحد، نفرح فيه جميعاً بما حققناه من إنجازات في الجمهورية الجديدة، جمهورية الإنسان التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه رحب الأنبا أغناطيوس بالمحافظ والحاضرين، مشيرا في كلمته للأثر الطيب الذي تركه نيافة الأنبا كاراس على شعب المحلة، متمنيا أن تكون بداية رعايته للكنيسة استكمالا لدور نيافته في خدمة الكنيسة وشعبها .

وخلال مراسم التنصيب استمع الحضور إلى كلمات صادقة وواعظة من أساقفة المجمع المقدس، رحبوا خلالها بالأنبا أغناطيوس متمنيين له ولشعب مدينة المحلة الخير والسعادة.