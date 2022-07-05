محافظ الشرقية يناقش الاستعداد لإجراء المسح الاقتصادى والخطة الاستراتيجية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً لبحث ومناقشة الإستعدادات اللازمة لإجراء المسح الاقتصادى والخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، لإحداث التنمية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومديري مديريات وقطاعات " التربية والتعليم - الصحة - التضامن الإجتماعي - الطب البيطري - الكهرباء - القوى العاملة - الزراعة - الطرق والكباري - مياه الشرب والصرف الصحي - السكة الحديد - المزارع السمكية ".

بدأ المحافظ الإجتماع بالإشارة إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية مساحة وتعداداً وتحتاج إلى بذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها، مؤكداً أن اختيار المحافظة لتنفيذ المشروع جاء لكونها المحافظة الوحيدة التي وضعت خطة استراتيجية وأهداف ومؤشرات أداء، فضلا عن أدائها المتميز في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية طموحات المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع سيتم تنفيذه علي مراحل متتالية:

المرحلة الأولى بإجراء المسح الاقتصادي من خلال جمع البيانات عن القطاعات المختلفة وتنظيم زيارات ميدانية للقطاعات المستهدفة وعقد منتديات ومقابلات فردية وجماعية مع المستفيدين من المشروع.

والمرحلة الثانية بإجراء دراسة تفصيلية عن قطاعات " الزراعة - الصناعة – الصحة – التعليم – السياحة – إلخ " ، و المرحلة الثالثة بإعداد الإستراتيجية الإقتصادية للمحافظة وتكوين المجلس الإقتصادي الإستشاري.

والمرحلة الرابعة لتحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، والمرحلة الخامسة بتدبير الموازنات المطلوبة للبرامج – المشروعات ( الوزارات – المحافظة – الجهات المانحه).

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إعداد الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة، إعداد قاعدة بيانات موضح بها وصف تفصيلي لكل قطاع تنموي ، تحديد الميزة التنافسية لكافة القطاعات المختلفة، تحديد أولويات برامج ومشروعات التنمية ، جاهزية المحافظة للتقدم بالمشروعات ذات الأولوية للجهات المانحة (حكومية – خاصة – خارجية)، اعداد كوادر بشرية من موظفي المحافظة قادرة على اجراء الإستراتيجية الاقتصادية تكوين المجلس الاستشاري الاقتصادي بالمحافظة والمسئول عن رسم ومتابعة جهود التنمية الإقتصادية، بالإضافة إلى إشراك المستفيدين من المشروع فى إعداد الإستراتيجية مما يضمن واقعيتها وفاعليتها.