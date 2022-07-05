محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى فتح شوادر ومنافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه وتوزيع اللحوم والسلع الغذائية والاحتياجات الأساسية وغيرها على الفئات الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ وتحسين الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوزيع اللحوم وتقديم الخدمات للفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي تجنباً لتكرار الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم والعمل على التوزيع لأكبر قدر ممكن من المستفيدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط ومحمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط لمناقشة الاستعدادات لحلول عيد الأضحى المبارك.