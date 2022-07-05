محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى فتح شوادر ومنافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ أسيوط، إنه تم فتح أكثر من 25 منفذ وشادر بالقرى والمراكز بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومديريتي الزراعة والتموين وذلك لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق لتوفير السلع والحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية وذلك في إطار خطة الدولة للوقوف بجانب أبنائها وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم بالإضافة إلى أفرع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة ومنافذ "جمعيتي" التابعة لوزارة التموين ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلف فضلاً عن منافذ بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني موجهاً بالتوسع في فتح منافذ جديدة بالقرى والمراكز بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء حيث تم تكليف السكرتير العام المساعد بترأس لجنة لتدبير مزيد من الأماكن المناسبة التي تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين.
وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن توزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم داخل قرى ومراكز المحافظة يتم بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في القرى المستهدفة وفقاً للخطة الموضوعة حيث يتم تكليف مسئولين من إدارات التضامن الاجتماعي بالمراكز بالإشراف على عملية الذبح والتوزيع وحتى الانتهاء منها مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمبادرات والفاعليات التي تنفذها مؤسسات وهيئات المجتمع المدني وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لسبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الشأن والتأكد من وصول اللحوم والسلع إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
لقاء-التضامن-والاورمان-ومصر-الخير-(1)
لقاء-التضامن-والاورمان-ومصر-الخير-(2)
لقاء-التضامن-والاورمان-ومصر-الخير-(3)
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