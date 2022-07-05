محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركزى شباب الغريب والمطمر بساحل سليم.. صور

أسيوط - ماهر البهنساوي

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولته الميدانية بقرى مركز ساحل سليم بمتابعة أعمال تنفيذ مركزي شباب الغريب والمطمر بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .



رافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال ومسئولي دار الهندسة.



وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب قرية الغريب بساحل سليم والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 7 مليون جنيه ويتكون من طابقين وتفقد أقسام المبنى الإداري وصالات الأنشطة بالمبنى والملعب الخماسي لكرة القدم الملحق بالمركز، مشيدًا بجودة الأعمال كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب قرية المطمر والذي يجري إنشاؤه بتكلفة 5.2 مليون جنيه ويضم مبنى اداري يحتوى على مكاتب إدارية وقاعات للأنشطة بالإضافة إلى الملعب الخماسي الملحق بالنادي معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ونهوها في توقيتاتها المحددة.



وأكد المحافظ أنه يجرى تنفيذ 81 مشرواع في قطاع الشباب والرياضة ما بين إحلال وتجديد وتطوير مراكز شباب بتكلفة 362 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.



ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.





جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الحدث



جانب من الحدث



جانب من الحدث



جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة المحافظ