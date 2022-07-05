محافظ أسوان يوجه برفع مستوى النظافة العامة والإنارة استعدادا لـ عيد الأضحى

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة برفع مستوى النظافة العامة والإنارة والتشجير والتجميل بمحيط المساجد والساحات التى ستشهد صلاة العيد، ومنها مسجد بدر بالطابية سواء بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المسجد من فرش السجاد بعد تجديده، بجانب صيانة المكيفات ووسائل التهوية المختلفة، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورات المياه الملحقة بالمسجد، فضلاً عن أعمال تجديد البلدورات وتكثيف الزراعات ليكون المسجد فى أبهى صورة، بما يليق بمكانته فى منطقة الطابية الأثرية العريقة.
جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومسئولى الجهات التنفيذية، وكلف مسئولى المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة فى الشوارع المحيطة بهذه المساجد والساحات، مع العمل على رفع تراكمات القمامة أولاً بأول أثناء فترة أيام العيد من خلال إعداد خطة لتوزيع العمالة والمعدات بالشكل المطلوب.
وشدد على رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة ودعمها بالمقاعد والمظلات والبرجولات، علاوة على زيادة الإنارة العامة واستمرار أعمال النظافة بها ورفع المخلفات طوال أيام العيد لخلق متنفس حيوى لاستمتاع المواطنين خلال هذه الأيام المباركة.
فى سياق آخر كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ باستكمال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين، اليوم، الثلاثاء، والاستماع لشكوى ومطالب 45 مواطنا ومواطنة، وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية.
وشدد اللواء أشرف عطية بسرعة بحث ودراسة مختلف المطالب والمشكلات المعروضة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها وتلبيتها على الوجه الأكمل، وبما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بصرف الإعانات والمساعدات المالية الفورية والمؤقتة لعدد 15 حالة لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لبعض الحالات المرضية مع توفير الاحتياجات المعيشية للحالات الأخرى.
وكلفت نائب المحافظ مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بدراسة توفير معاشات تكافل وكرامة ومعاشات تأمينية لعدد 3 حالات، مع مراجعة شكوى إيقاف معاشات تكافل وكرامة لعدد 3 حالات أخرى من أجل إعادة صرفها للحالات المستحقة، بالإضافة إلى سرعة توفير المساعدات المادية والعينية لعدد 7 حالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية "الناس لبعضهم"، وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية للمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية وسد الاحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات.
كما وجهت نائب المحافظ أيضا مسئولى مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد 7 حالات، بجانب توفير وحدات سكنية لعدد 6 حالات ضمن مشروعات الإيواء العاجل بمركزى أسوان وإدفو، وذلك طبقاً للقواعد والقوانين المحددة، علاوة على دراسة طلبات 5 حالات تحتاج لتوفير محلات ضمن السويقات التى تم إنشاؤها بمدينة أسوان لإتاحة الفرصة لهم لإقامة مشروع تجارى يساهم فى توفير مصدر دخل ثابت لأسرهم.
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