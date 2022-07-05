محافظ أسوان يوجه برفع مستوى النظافة العامة والإنارة استعدادا لـ عيد الأضحى

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة برفع مستوى النظافة العامة والإنارة والتشجير والتجميل بمحيط المساجد والساحات التى ستشهد صلاة العيد، ومنها مسجد بدر بالطابية سواء بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المسجد من فرش السجاد بعد تجديده، بجانب صيانة المكيفات ووسائل التهوية المختلفة، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورات المياه الملحقة بالمسجد، فضلاً عن أعمال تجديد البلدورات وتكثيف الزراعات ليكون المسجد فى أبهى صورة، بما يليق بمكانته فى منطقة الطابية الأثرية العريقة.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك برئاسة محافظ أسوان، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومسئولى الجهات التنفيذية، وكلف مسئولى المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة فى الشوارع المحيطة بهذه المساجد والساحات، مع العمل على رفع تراكمات القمامة أولاً بأول أثناء فترة أيام العيد من خلال إعداد خطة لتوزيع العمالة والمعدات بالشكل المطلوب.

وشدد على رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة ودعمها بالمقاعد والمظلات والبرجولات، علاوة على زيادة الإنارة العامة واستمرار أعمال النظافة بها ورفع المخلفات طوال أيام العيد لخلق متنفس حيوى لاستمتاع المواطنين خلال هذه الأيام المباركة.