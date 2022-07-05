محافظ أسوان: غرامة 10 آلاف جنيه فى حال ذبح الأضاحى بالشوارع

وأكد عطية، أنه سيتم توقيع غرامة مشددة من خلال تحرير محاضر البيئة لتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، وهو الذى يتطلب الالتزام بذبح الماشية داخل 8 مجازر تحت إشراف بيطرى على مستوى مدن ومراكز المحافظة خلال أيام العيد، لتجنب أى تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

وكان محافظ أسوان تفقد بعض محلات الجزارة والمخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة حركة البيع والشراء فى الأسواق، ومدى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الاحتكار والغش التجارى، مع عدم إقامة أى شوادر لبيع الخراف والالتزام بالذبح فى المجازر العمومية.