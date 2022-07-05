اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة القليوبية تنشر التصميم النهائي للمرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:06 م
محافظة القليوبية تنشر التصميم النهائي للمرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا التصميم النهائي لتطوير شارع محمد فريد بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملامح التصميمات النهائية التي من المقرر أن يكون عليها شارع فريد ندا ببنها، بعد انتهاء أعمال التطوير، حيث بدأت المرحلة الثانية للتطوير في مايو الماضى ومستمرة حتى الآن.
 
وأوضحت المحافظ، أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التطوير الحضري لجميع المنشآت والطرق والبنية التحتية بما يواكب متطلبات العصر وتقديم خدمة تليق بالمواطن، وبناء علي تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء علي التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تم البدء في النصف الثاني من شهر مايو الماضي في أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها في الاتجاهين.
 
وأوضحت المحافظة، أن عملية التطوير تتم في الاتجاهين امتداد كمين أتريب حتى الطريق الزراعي، وامتداد كمين أتريب مرورًا بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي بتكلفة 30 مليون جنيه، وتشتمل أعمال التطوير على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتي كوبري المصنع الحربي وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتي كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدء من الكمين حتي كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة).
 
كما يشمل التطوير أيضا أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة، إلي جانب تطوير وإعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، كما تشمل أعمال التطوير رصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلو وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.
 
 

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

تطوير شارع فريد ندا

بنها

المرحلة الثانية للتطوير

كمين اتريب ببنها

تطوير عاصمة القليوبية

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

كورنيش الرياح التوفيقي ببنها



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة