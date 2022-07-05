ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بعقار ومصرع طفل وإصابة والدته فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن ماس كهربائي وراء اشتعال النار بعقار في كرداسة، مما أسفر عن مصرع طفل، وإصابة والدته بحروق.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ولقى طفل مصرعه في حريق اشتعل بشقة سكنية بكرداسة، وأصيبت والدته بحروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار سكني في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع طفل وإصابة والدته..

تم الاستماع لأقوال المقيمين بالعقار، وأكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران، دون وجود شبهة جنائية، وحرر المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.