لوجانسك: العثور على آلاف الألغام الأمريكية والفرنسية والبريطانية والغربية الأخرى

كتب أحمد عرفة

أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك فيتالي كيسيليف، العثور على آلاف الألغام الأمريكية والفرنسية والبريطانية، والغربية الأخرى في الأراضي المحررة في الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك، إنه بعد تحرير مدننا لا تزال هناك حرب أخرى مستمرة، وهي حرب الألغام، حيث يعمل المهندسون على سحب وإزالة الآلاف من الألغام الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية والنرويجية والفنلندية والليتوانية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تركت العديد من الألغام من أنواع مختلفة في لوجانسك، وأكثرها الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا والتي تشكل تهديدا للمدنيين، مشيرا إلى أن الخبراء يعثرون على ألغام أرضية يصعب إزالتها، ويتعاملون معها باحترافية.