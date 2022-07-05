لجنة من صحة الغربية تتفقد مستشفيات المحلة بالغربية

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، معاينة لقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، والتى تقع بجوار مستشفى صدر المحلة، مشيرًا إلى أن المستشفى ستخدم محافظة الغربية بالكامل، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتطوير المنظومة الصحية والاهتمام بصحة وسلامة المواطنين بالغربية، وتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان بالغربية.

كما تفقد وكيل الوزارة مستشفى المحلة العام، رافقته لجنة مكبرة من مدير عام الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض ومدير إدارة الأمراض الصدرية ومدير إدارة التفتيش المالى والإدارى، ومسئول الرقابة الداخلية ومدير إدارة الجودة ومدير إدارة مكافحة العدوى ومسئول الحضانات بالمديرية ومفتشين من جميع الادارات الفنية المختلفة بالمديرية.

وتفقد جميع أقسام المستشفى للاطمئنان على صحة المرضى ومدى رضاهم على الخدمة الطبية المقدمة، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين بالمستشفى ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية وأساليب مكافحة العدوى.

كما تفقد الدكتور أسامة مستشفى صدر المحلة، وتابع خطة التطوير بالمستشفى وأقسام الرعاية المركزة والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بها، وحرص على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية بهدف الاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وحثهم على تسخير كافة الإمكانيات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المرضى المترددين .