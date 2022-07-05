لاعبة السلة الأمريكية المعتقلة فى روسيا توجه خطابا إلى بايدن: لا تنسى قضيتى

كتبت ريم عبد الحميد

أرسلت بريتنى جرنير، لاعبة السلة الأمريكية المعتقلة فى روسيا منذ فبراير الماضى بتهم تتعلق بحيازة مخدرات، خطابا مكتوبا بخط اليد إلى الرئيس جو بايدن تطلب منه عدم نسيانها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن جرنير قالت فى مقتطفات من خطابها نشرها موكلون عنها : بينما أجلس فى سجن روسى، وحيدة مع أفكارى وبدون حماية زوجتى وأصدقائى وعائلتى أو القميص الأولمبيى أو أي إنجازات، أشعر برعب من أننى قد أظل هنا إلى الأبد. وتابعت قائلة لبايدن: أدرك أنه تتعامل مع الكثير، لكن من فضلك لا تنسانى أنا والمعتقلين الأمريكيين الآخرين. رجاء افعل كل ما بوسعك كمن أجل إعادتنا على الوطن.

ولم تذكر المتحدثة باسم البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس بايدن تلقى الخطاب أم لا، لكنها قدمت بيانا من المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى أندرين واتسون، والذى قالت فيه إن الرئيس بايدن كان واضحا بشأن الحاجة لرؤية كل المواطنين الأمريكيين المحتجزين رهائن أو تم اعتقالهم خطا مطلق سراحهم. وأضافت أن الحكومة الأمريكية لا تزال تعمل لقوة وتستخدم طل الطرق الممكنة من أجل إعادتها على الوطن.

وتم اعتقال جرينير البالغة من العمر 31 عاما فى فبراير الماضى بعدما تم اتهامها بحيازة زيت الحشيش فى أمتعتها فى مطار قرب موسكو.

وكانت فى روسيا للعب مع فريق حركة السلة النسائى يكاترنبيرج. وتواجه اللاعبة الأمريكية عقوبة السجن 10 سنوات فى حال إدانتها. وقد بدأت محاكمتها يوم الجمعة، ويقول الخبراء القانونيون أنها ربما يتم إدانتاها لكن ليس بالضرورة على أساس وقائع القضية.