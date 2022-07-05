اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كازاخستان تمدد حظر تصدير المنتجات البترولية لمدة ستة أشهر

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:30 م
كازاخستان تمدد حظر تصدير المنتجات البترولية لمدة ستة أشهر البنزين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مددت كازاخستان حظر تصدير البنزين والديزل وبعض المنتجات البترولية عن طريق البر لمدة ستة أشهر أخرى.


وجاء في بيان للحكومة الكازاخية وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم hلثلاثاء أن "الحظر ينطبق على البنزين ووقود الديزل ومنتجات بترولية أخرى باستثناء مواد التشحيم ويدخل الحظر حيز التنفيذ في 12 يوليو 2022".


وقال وزير الطاقة بولات أكشولاكوف في وقت سابق إن الحظر الذي انتهى في مايو سيمدد لستة أشهر أخرى.


يذكر أن الحظر هو لمنع حدوث نقص في المنتجات النفطية وقد واجهت البلاد ارتفاعا في أسعار الغاز مطلع العام الجاري الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية.


كازاخستان

البنزين

تصدير المنتجات البترولية

تصدير تصدير المنتجات البترولية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة