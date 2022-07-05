كازاخستان تمدد حظر تصدير المنتجات البترولية لمدة ستة أشهر

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مددت كازاخستان حظر تصدير البنزين والديزل وبعض المنتجات البترولية عن طريق البر لمدة ستة أشهر أخرى.



وجاء في بيان للحكومة الكازاخية وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم hلثلاثاء أن "الحظر ينطبق على البنزين ووقود الديزل ومنتجات بترولية أخرى باستثناء مواد التشحيم ويدخل الحظر حيز التنفيذ في 12 يوليو 2022".



وقال وزير الطاقة بولات أكشولاكوف في وقت سابق إن الحظر الذي انتهى في مايو سيمدد لستة أشهر أخرى.



يذكر أن الحظر هو لمنع حدوث نقص في المنتجات النفطية وقد واجهت البلاد ارتفاعا في أسعار الغاز مطلع العام الجاري الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية.