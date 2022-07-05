وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن القومي سوف يجتمع في وقت لاحق لدراسة توصيات الحكومة بشأن الوضع الحالي في أزمة الغاز المتصاعدة وكيفية المضي قدمًا لتطوير مستويات التخزين.

وأشار المستشار إلى أن النمسا أطلقت الإنذار المبكر لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز منذ مارس الماضي، لافتا إلى أنه تتم مراقبة تدفقات الغاز عن كثب وتعزيز تخزين الغاز بنسبة 80 %، داعيا الشركات الكبيرة إلى الإبلاغ عن استهلاك الغاز المخطط له على أساس يومي ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة .