اليوم السابع
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قبل ما تشترى الأضحية.. اعرف مواصفات الخروف السليم

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:00 ص
قبل ما تشترى الأضحية.. اعرف مواصفات الخروف السليم وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من النصائح للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وجاءت النصائح كالتالي:
 
 
1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.
 
 
2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة. 
 
 
 3- أن يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل  أو مطأطأ الرأس  أو الراقد.
 
 
4- تأكد من أن الخروف  قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .
 
 
 5- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .
 
 
 
6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو احمرار.
 
 
7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.
 
 
8- فحص أسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.
 
 
 
9-الضغط على  جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.
 
 
 
10 - التعرف  على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر  وفحص الفخذ.
 
 
11- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.
 
 
12- ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .     
 
 
13-  أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
 
 

وزارة الزراعة

خروف العيد

الاضحية

الخروف



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