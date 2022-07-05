قبل عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الخضراوات والفواكة بأسواق السويس.. لايف وصور

فريق المحافظات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الأنصاري فى السويس، انخفاضاً ملحوظاً قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.





وقدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من السوق رصد فيه انخفاض الأسعار وإقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من الخضراوات والفاكهة قبل العيد.



وسجل سعر كيلو الطماطم 2 جنيه والبطاطس 5 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والتفاح من 5 إلى 10 جنيهات والعنب 10 جنيهات والكنتالوب 4 جنيهات والفلفل 8 جنيهات والجزر 5 جنيهات والبصل 8 جنيهات.



وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد وجه خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء ومدراء المديريات الخدميه لبحث استعدادات المحافظة لعيد الأضحين بالتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بجميع الأسواق داخل المحافظه بأسعار مخفضة والتاكد من سلامه المعروضات للاستخدام الآدمي.



يذكر أن مديرية الصحة بالسويس قد نفذت حملة موسعة على الأسواق والمطاعم، للتأكد من سلامة وجودة المعروضات المقدمة للمواطنين قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.



وأسفرت الحملة عن إعدام 120 كيلو أغذية مختلفة ولحوم ومصنعات لحوم، وتحرير 13 محضر نظافة و 13 محضر شهادة صحية و التوصية بالغلق الإدارى لعدد 7 منشآت لعدم تقديمهم الرخصة أثناء المرور، والتوصية بالغلق الإدارى لمنشأةٍ واحده لوجود خطر داهم على الصحة العامة والتوصية بالغلق الإدارى لمنشأة واحدةٍ لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم تقديم الرخصة أثناء مرور فريق مكتب مراقبة الأغذية.







سوق السويس (1)



سوق السويس (2)