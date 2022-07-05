اليوم السابع
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"فيها حبس".. "النصب الإلكترونى" بوابتك للوصول خلف القضبان

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:00 ص
"فيها حبس".. "النصب الإلكترونى" بوابتك للوصول خلف القضبان جريمة إلكترونية- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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بات " النصب الإلكترونى" أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة تلك الجريمة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة التى تواجه القائمين على حرائق النصب الإلكتروني  هى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
 
وأضاف الخبير القانونى، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 
وأوضح أن القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك، مؤكداً أن التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلاً منهم عقوبته طبقاً للقانون.

نصب

النصب الالكترونى

القانون المصرى

اخبار الحوادث

النصب الإليكترونى



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