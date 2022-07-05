فى الصحراء والجبال.. أفضل 5 متنزهات ومحميات طبيعية بمصر ..إنفوجراف

اهتم موقع السفر والسياحة الشهير "لونلى بلانت" بتسليط الضوء على أفضل المتنزهات الوطنية والمحميات فى مصر، وقال تحت عنوان " أفضل الحدائق الوطنية فى مصر تضم الصحارى والجبال وشعاب البحر الأحمر"، إن مقاصد مصر السياحية لا تقتصر فقط على التاريخ، ورغم انبهار العالم بثرواتها التاريخية مثل الأهرامات ومقابر الفراعنة والمعابد الشاهقة، إلا أنها تتمتع بطبيعة ساحرة تشمل الصحارى والجبال والبحار.
فى الصحراء والجبال.. أفضل 5 متنزهات ومحميات طبيعية بمصر ..إنفوجرافالثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:30 م
محميات طبيعية فى مصر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
موقع السفر "لونلى بلانت" يضع قائمة بأفضل 5 متنزهات ومحميات طبيعية فى مصرالإثنين، 04 يوليه 2022 06:20 م
شاهد "وادى الجمال" أجمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر بها حيوانات برية نادرةالثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة