فى الصحراء والجبال.. أفضل 5 متنزهات ومحميات طبيعية بمصر ..إنفوجراف

اهتم موقع السفر والسياحة الشهير "لونلى بلانت" بتسليط الضوء على أفضل المتنزهات الوطنية والمحميات فى مصر، وقال تحت عنوان " أفضل الحدائق الوطنية فى مصر تضم الصحارى والجبال وشعاب البحر الأحمر"، إن مقاصد مصر السياحية لا تقتصر فقط على التاريخ، ورغم انبهار العالم بثرواتها التاريخية مثل الأهرامات ومقابر الفراعنة والمعابد الشاهقة، إلا أنها تتمتع بطبيعة ساحرة تشمل الصحارى والجبال والبحار.



