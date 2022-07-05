فرنسا تعلن إعادة 35 قاصرا من رعاياها و16 من أمهاتهم من سوريا

وكالات الأنباء

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس تمكنت من إعادة 35 قاصرا مع 16 من أمهاتهم، كانوا يعيشون بمخيمات مخصصة لاحتجاز الإرهابيين فى سوريا منذ اندحار تنظيم داعش هناك.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم"، "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم النساء المذكورات، إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.