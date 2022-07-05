اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:21 م
أكرم القصاص
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عمدة موسكو: العقوبات الغربية ضدنا لم تؤثر على الاقتصاد الروسي

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:44 م
عمدة موسكو: العقوبات الغربية ضدنا لم تؤثر على الاقتصاد الروسي عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين
أ ش أ

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قال عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، إن حرب العقوبات الغربية على روسيا لم تؤد إلى انخفاض حاد في الاقتصاد.


وقال عمدة موسكو -خلال انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية لزيادة استقرار الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية على روسيا - إن:" حرب العقوبات التي شُنت ضدنا على جميع الجبهات لم تؤد إلى هبوط حاد في الاقتصاد وتوتر في المجال الاجتماعي والاقتصادي".


ووفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، فقد أشار سوبيانين إلى أن اقتصاد الأقاليم الروسية ومؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر أن روسيا نجحت في التعامل مع العقوبات الغربية.


يذكر أن الدول الغربية بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت عقوبات على قطاعات اقتصادية وشركات وأفراد في روسيا.


روسيا

العقوبات

العقوبات على روسيا

سيرجي سوبيانين



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