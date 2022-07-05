طلعت عبد القوى يطالب بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية للحوار الوطنى

كتب محمد السيد

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الحوار الوطنى ليس حوارا خاصا بالصفوة أو النخبة، ولكنه حوار مجتمعي يجب أن يصل لجميع الفئات.

وأشار طلعت عبد القوى إلى أن آليات وصوله لكل الفئات ليست صعبة أو مستحيلة، متابعا :"ونريد أن يشعر كل مواطن مصري بالمشاركة في وضع مستقبل مصر من خلال هذا الحوار"، مطالبا البدء في أسرع وقت فى إعداد اللائحة التنفيذية للحوار، لأن هناك الكثير من الأمور التي تواجهنا مثل المشاركة في القنوات الإعلامية والتحدث لوسائل الإعلام، ولا نعلم هل نلبي الدعوة أم لا، ونوجه رسائل معينة أم ستكون الأمور مطلقة، فيجب توضيح كل تلك الأمور.

وأشار إلى أنه يجب كل فترة زمنية الاتفاق علي ما تتضمنه بنود اللائحة، ويتم الإعلان عن ما تم من نتائج، ولن ننتظر مدة طويلة، ولكن نحتاج تقييم الأمور في أسرع وقت، مؤكدا أن الحراك المجتمعي لا يحتاج غرف مغلقة، ولكن يجب الوصول لفئات معينة، مثل الشباب، فإذا لم يشارك بقوة في هذا الحوار، فسنكون فشلنا في تنفيذ الحوار الوطني.

ولفت طلعت عبد القوى الى أن هناك من بدأ في التشكيك في جدية الحوار، فهدفنا الأساسي إنجاح الحوار الوطني، واغتنام الفرصة الذهبية وهى تدخل الرئيس السيسي ورغبته في بناء الجمهورية الجديدة بشكل جديد تتشارك فيه جميع الفئات للحوار من أجل مصلحة الأجيال القادمة.