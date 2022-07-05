طقس الخليج.. رياح بالسعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت ‎

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السعودية:

توقع المركز الوطنة للارصاد الجوية السعودى، أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.

توقع المركز الوطنة للارصاد الجوية السعودى، أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليوم - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والثاني عند الساعة 21:51 .