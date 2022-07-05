طرح أول عملة بلاستيكية فى السوق المصرى فئة عشرة جنيهات.. إنفوجراف

قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.



عملة بلاستيكية

تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم بدار الطباعة الجديدة

التأكيد على عدم إلغاء أى من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها

تصميم العملة بطابع عصرى حديث ومبتكر

تتزين بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة فى تمثال حتشبسوت

طرح العملة الجديدة فى إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، ومقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وصديقة للبيئة بالإضافة إلى صعوبة تزويرها

يمكن الحصول عليها عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التى يتجاوز عددها 4500 فرع