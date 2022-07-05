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19 يوليو أولى جلسات الحوار الوطني

ضياء رشوان: لا ننشئ دولة.. فالدولة قائمة ونضع ملامح الجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:49 م
ضياء رشوان: لا ننشئ دولة.. فالدولة قائمة ونضع ملامح الجمهورية الجديدة ضياء رشوان
كتب محمد السيد - أحمد عرفة - تصوير : كريم عبد العزيز

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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه فوجئ بحجم الاهتمام بالحوار، موضحا أن هذا الإقبال يعكس حاجة لدى المصريين لباها الحوار، وطريق يطرح من خلاله المصريون أفكارهم.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى: نحن لا ننشئ دولة، فالدولة قائمة، ولكن نضع ملامح للجمهورية الجديدة للدولة القائمة، لتكون أفضل ويكون عنوانها الحوار لنكون معا، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة هدفها وضع أجندة الحوار بمواعيد انعقاده، وهذا سيتم منذ أول جلسة فى 19 يوليو.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسات في الأصل علانية ويحضرها الصحفيون والإعلاميون .

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