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ضياء رشوان: الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية للحوار الوطنى.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:29 م
ضياء رشوان: الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية للحوار الوطنى.. صور ضياء رشوان
كتب محمد السيد - أحمد عرفة - تصوير كريم عبد العزيز

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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن 17 من مجلس الأمناء للحوار الوطني حضروا اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما غاب 4 أعضاء فقط لأسباب قهرية تتعلق بعدم وجودهم داخل البلاد، موضحا أن  أولى جلسات الحوار الوطني بدأت اليوم في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، واستغرقت الجلسة قرابة الساعة، والجلسة الثانية أكثر من 4 ساعات.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى أنه لم يحدث أي اختلاف على أي بند أو مادة في الوثيقة الأولى للحوار الوطنى، وهى مكونة من 19 مادة خاصة بعمل الحوار، موضحا أن الحوار الوطني انطلق من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، كما أن الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية في هذا الحوار.

ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أسفر عن أمرين هما إصدار وثيقة منظمة للحوار خضعت لمناقشات، وسيتم تعديلها ونشرها على الموقع الخاص للحوار، بجانب إصدار وثيقة مدونة السلوك للحوار الوطني، مقسمة إلى عدة أقسام وهى عبارة عن 25 بندا، وتؤكد الالتزام الأخلاقي الطبيعي.

 

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