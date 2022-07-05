ضياء رشوان: الأكاديمية الوطنية للتدريب ليس لها شأن بمحتوى الحوار الوطنى

كتب أحمد عرفة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب يرأس مجلس أمناءها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه، ولكن مؤتمر الشباب هو المسئول عن الحوار ومؤتمر الشباب جزء من الأكاديمية.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني ، خلال مؤتمر صحفى، أن دور الاكاديمية قائم، ونشكر الأكاديمية والدكتورة رشا راغب على كل ما تقدمه لنا من إمكانيات لوجيستية وفنية، وكل أنواع الدعم الذى يستطيع أن يسهل عملنا.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الأكاديمية ليس لها شأن بمحتوى الحوار وكل التقدير للأكاديمية فهى المسهل الفني واللوجستى والإدارى للحوار.