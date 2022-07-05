ضبط 2 طن سكر تمويني وأعلاف فى حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من مديريه التموين والتجارة الداخلية بالغربية ضمت مفتشى تموين إدارة الرقابة التموينية أشرف شرف الدين ومحمد صلاح باز والسيد أحمد الحوالة لتفقد الحالة التموينية بمركز سمنود.

أسفرت عن ضبط والتحفظ على طن سكر تموينى تجميع داخل محل بقالة تموينى، حيث قام المسئول بتجميع تلك الكمية بغرض اعاده بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع وذلك بعد استيفاء المراجعة على الأرصدة المشحونة من شركه الجملة والتسويات الخاصة بالماكينة والتأمين الخاص بالبقال كما تم ضبط 250 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق نظرا لخطورتها على الثروة الزراعية والصحة العامة وضبط طن شكائر أعلاف مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.