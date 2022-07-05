ضبط 195 قطعة سلاح و277 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت أجهزة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (195) قطعة سلاح نارى ، (227) قضية مخدرات وتنفيذ (86808) حكم قضائى متنوع.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 16متهم "لعدد 6منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7284) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مقطع فيديو بشأن مشاجرة بين مجموعة من العمال فى أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة.

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها تعود إلى شهر نوفمبر 2021 ، وحدوث مشاجرة بين مجموعة من العمال بموقع تحت الإنشاء بالموقع المشار إليه، وقد أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (6 أشخاص) طرف ثان (5 أشخاص )،.

باستدعائهم وسؤالهم أفادوا أن الخلاف حدث على إستخدام الطرفين لبعض المعدات حال القيام ببعض الأعمال الإنشائية بمحل الواقعة، وأنه تم الصلح فيما بينهم .