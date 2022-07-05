صحة سوهاج: ضبط وإعدام نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك

سوهاج محمود مقبول

أسفرت جهود الفرق التفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بسوهاج من ضبط وإعدام ما يقرب من نصف طن من اللحوم المجمدة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد قامت بشن حملة للفرق التفتيشية التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والمكاتب التابعة لها وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة.

استهدفت الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع وتجهيز وتصنيع وحفظ اللحوم والمجمدات على مستوى المحافظة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى وتمكنت تلك الحملات من ضبط وإعدام 481 كيلو من اللحوم والمجمدات وأحشاء الحيوانات متغيرة فى الخواص الطبيعية و تحرير المحضر رقم 196 جنح كما تم ضبط 118 محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى تداول الغذاء و 69 محضر عرض اللحوم خارج حدود المحل وعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة و٩ محاضر مختلفة ما بين محظورات و رخصة بائع متجول و اشتراطات نقل اللحوم.

وأسفرت جهود الحملة عن سحب 68 عينة من اللحوم والمجمدات بمختلف أنواعها إرسالها إلى المعامل لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تم التوصية بإغلاق 32 منشأه غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة

جدير بالذكر أن تنفيذ تلك الحملات يأتى تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجارى الاستمرار فى الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين بالمحافظة.