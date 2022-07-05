"صحة المنوفية" تستعد لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك

المنوفية - محمود شاكر

وجه الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتكثيف المرور الدورى على المستشفيات الحكومية والخاصة للتأكد من انتظام العمل، وتشديد الرقابة على منافذ بيع المواد الغذائية بجميع أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاستعدادات عيد الأضحى المبارك 2022، بحضور الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية، والدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجى والدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور محمد سعدية مدير هيئة الإسعاف بالمديرية وبمشاركة قيادات المديرية بكافة القطاعات ومديري المستشفيات والإدارات الطبية التابعة.

ووجه وكيل صحة المنوفية بتنظيم لجان فنية من قطاعات الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام عيد الأضحى، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى توقف الإجازات حرصاً على الاستعداد التام للتعامل مع جميع حالات الطوارئ وتذليلاً لأي عقبات، خاصة بأقسام الاستقبال بجميع المستشفيات ضماناً لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.

كما راجع وكيل صحة المنوفية المخزون الخاص بأرصدة الأدوية، وشدَّد على ضرورة تواجد النوبتحيات بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الإقليمية لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على مدار الساعة، كما تم التأكيد على متابعة أرصدة أكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، هذا وقد تم أيضاً التأكد من توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتأكد من وجود رصيد كافي من أمصال العقرب و الثعبان بالمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه من ضمن آليات الخطة تفعيل دور الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الطبية و استمرار الحملات الرقابية على المحلات و المنشآت الغذائية بجميع منافذ بيع المواد الغذائية على مستوى المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي و مطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

هذا و قد أفاد وكيل صحة المنوفية بأنه قد تم التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف وغرفة الطوارئ في حالة وقوع أي حوادث وتحويلها للمستشفيات والتأكد من تمركز سيارات الإسعاف بأماكنها الحيوية .

وفي نفس السياق، شدد وكيل صحة المنوفية على ضرورة التأكد من أعمال السلامة و الصحة المهنية والتأكد من سلامة تشغيل المصاعد و المولدات الكهربائية لتجنب حدوث أي أعطال بها حرصاً على سلامة العاملين و المرضى بالمستشفيات، لافتاً أيضاً إلى أهمية الالتزام بالتسجيل الطبي بالمستشفيات، ومشدداً على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والالتزام بها و متابعة غرف العزل بجميع المنشآت الصحية.

ونوه وكيل وزارة الصحة إلى تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة الإدارات الطبية و المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.