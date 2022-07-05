"صحة أسوان": تدشين المنظومة الجديدة لميكنة التطعيمات الروتينية.. فيديو

تابع الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، تدشين إدارة الطب الوقائى بالمديرية، للنظام الجديد لمكينة التطعيمات الروتينية، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى للخدمات فى كل المجالات، وتطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى، فى بيان صحفى، أن تلك الخطوة تأتى تنفيذاً لخطة الدولة، بميكنة منظومة التطعيمات الروتينية داخل جميع المراكز الطبية والوحدات ومكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ميكنة المواليد والوفيات، لتحسين دورة عمل التطعيمات، والتى تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية والتعرف على نسب التغطية الحقيقية للتطعيمات الدورية، ومراقبة منظومة التطعيمات، وتوفير البيانات اللازمة للملف الطبى للمواليد.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أنه تم تدعيم قطاع التطعيمات بـ235 جهازاً للحاسب الآلى الجديد، ودعم الوحدات الصحية التى تقدم خدمات التطعيمات، على مستوى محافظة أسوان، والذى تم بالتوازى معه عقد سلسلة تدريبات مكثفة لمسئولى التطعيمات، بالإدارات والوحدات الصحية، من أجل رفع مهارات العاملين وإعداد كوادر بشرية مدربة، للتعامل مع المنظومة الجديدة للتطعيمات، وذلك وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمى.