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شاهد آراء طلاب الثانوية العامة ببورسعيد على امتحان مادة الديناميكا..لايف وصور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:49 م
شاهد آراء طلاب الثانوية العامة ببورسعيد على امتحان مادة الديناميكا..لايف وصور
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، مع طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، لردود أفعالهم على امتحان مادة الديناميكا.
 
وأبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، غضبهم بسبب صعوبة الأسئلة في امتحان مادة الديناميكا، موضحين أن الوقت كان غير كاف لأسئلة الإمتحان.
 
وقال عدد من الطلاب : "الامتحان بدأ في أوله سهل لغاية السؤال رقم 12، وفيه حوالي 13 سؤال صعب جدا حلهم ويحتاجوا لوقت كبير جداً للتفكير.
 
ومن جانبه أكد أحمد والى وكيل ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد تتابع إنتظام سير ‏العملية الإمتحانية عن كثب على مدار الساعة لتذليل أى معوقات أو مشكلات قد تشوبها وذلك باتصالها المباشر بغرفة عمليات وزارة التربية ‏والتعليم.‏
 
وأضاف وكيل المديرية، أن تعليم بورسعيد جهزت اللجان الإمتحانية لتهيئة الأجواء اللازمة للطلاب مع تعقيمها اليومى بالتعاون مع أجهزة ‏المحافظة المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد.‏
 
ولفت وكيل المديرية إلى أن تعليم بورسعيد اطمأن اليوم على انتظام دخول الطلاب بجميع اللجان قبل بدء الإمتحان بوقت كاف مع تطبيق كافة ‏الإجراءات الإحترازية لوقاية الطلاب والقائمين على الإمتحانات وكذلك الإجراءات الأمنية المتبعة.‏
 
جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين موزعين ‏على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى ‏علوم بالإضافة إلى 4 طلاب من المكفوفين.‏
 
 
احد طلاب
احد طلاب

الطلاب بالثانوية العامة في بورسعيد
الطلاب بالثانوية العامة في بورسعيد

طالب بالثانوية العامة
طالب بالثانوية العامة
 
 

 


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