شاطئ إسحاق حلمى يستضيف بطولة الإسكندرية الأولى للكرة الشاطئية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تجهيز الشواطئ لتستوعب كافة الفعاليات الرياضية دون إزعاج لرواد الشاطئ، ونشر صناديق القمامة للحفاظ على نظافة الشواطئ، وتجهيز دورات المياه وغرف خلع الملابس وإظهار الشواطئ بالشكل الذى يليق بمكانة مدينة الإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار تأكيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على دعم الأنشطة الرياضية والتشجيع على إقامة وممارسة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة على شواطئ الإسكندرية، وضرورة أن تكون شواطئ الاسكندرية على استعداد تام لاستقبال أى فاعليات رياضية.

وتستضيف شواطئ الإسكندرية بطولة الإسكندرية الأولى للكرة الشاطئية على شاطئ إسحاق حلمى بمنطقة سيدى بشر، وذلك بالتعاون بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك فى حضور أهالى الإسكندرية و زوارها المباريات والتمتع بمشاهدتها على الشاطئ.

وأوضح "جمال رشاد" أن حضور المباريات التى تقام على شاطئ إسحاق حلمى يلزم فقط تذكرة دخول الشاطئ وهى (15 جنية) شاملة الحصول على كرسي، وشمسية ،واستعمال دورة المياة، وغرفة خلع الملابس، و التمتع بالشاطئ، لافتا بأن المباريات تقام أيام ( 4و 5و6و16و 17و 18و 19 و 20و 21 /7/2022) بين أندية (نجوم الحضرة - نهضة مصر- حديد عز- دلفي- المجد - اترسانة – الترام- ادفينا - كهرباء وسط الدلتا - الصرف الصحي - سيدى بشر).



الكرة الشاطئية