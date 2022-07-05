شؤون الحرمين توفر "الروبوت التوجيهي" لعمليات الفتوى داخل المسجد الحرام

أ ش أ

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذكاء الاصطناعي لعمليات الفتوى داخل المسجد الحرام، وذلك للرد على السائلين من خلال "الروبوت التوجيهي"، والذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك والإفتاء مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع المشايخ عن بعد.



ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغةً، وهي: (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية)، عبر شاشة يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.



ويحتوي الروبوت على 4 عجلاتٍ مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي) وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.