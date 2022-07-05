ونفذت رئاسة شؤون الحرمين -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية) حيث وظفت التقانة في خدماتها لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام؛ حيث قامت بعمل منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية) يمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية بالقارئ الإلكتروني (QR) كما تم توزيع ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة بباركودات لتحميلها، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

فى سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة السعودية دليلاً توعوياً يتضمن الإرشادات الصحية للحاج، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويشتمل الدليل على جملة من الإرشادات الصحية، للحجاج من داخل المملكة وخارجها تتناسب مع كل مرحلة في الحج، تبدأ من مرحلة قبول الحاج وما يحتاجه من تطعيمات وفترات الحصول عليها والتوصيات الصحية المطلوبة خاصة من يعاني من الأمراض المزمنة وضرورة حمل التقارير الطبية وطرق زيادة اللياقة وغيرها من الإرشادات.

ويتضمن الدليل إرشادات صحية للحاج، أثناء الحج، منها إرشادات عامة للنظافة الشخصية، ورسائل توعوية للوقاية من الإجهاد الحراري والعدوى، والإجهاد العضلي والتسلخات الجلدية، والجفاف والسقوط والتسمم الغذائي وغيرها من الحالات.

ويقدم الدليل إرشادات صحية خاصة لبعض المرضى خلال الحج، مثل مرضى القلب، والسكري، والربو، والحساسية، والكلى. كما يشتمل على إرشادات صحية بعد الحج منها ما يتعلق بالهدي والأضاحي، إلى جانب روابط للخدمات الإلكترونية التي تقدمها "الصحة" لضيوف الرحمن، منها التطبيق الموحد للخدمات الصحية، ورابطاً لتحديد أقرب المراكز الصحية للحاج.

من ناحية أخرى، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مجموعة من المعارض المتخصصة والمبادرات الإثرائية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام؛ بهدف إثراء تجربة الحجاج منذ وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتهم ولتخليد هذه الرحلة الإيمانية في ذاكرة الحجاج.

وتتضمن المبادرات ثلاثة معارض إثرائية؛ الأول "معرض العهد "، وسيقام في مشعر عرفات بهدف تعريف الحاج بأبرز خصائص البلد الحرام وساكنيه وذلك بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام.

ويحمل المعرض الثاني عنوان "معرض حكاية الماء" في مشعر عرفات ويتناول تاريخ السقايا في الحج وشرف هذه المهنة بالتعاون مع شركة الزمازمة، فيما يأتي الثالث " معرض كسوة الكعبة المشرفة" بمشعر منى، وتنفذه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ودار الفنون الإسلامية ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.

وتشمل المبادرات "القهوة السعودية، ومبادرة صورة وذكرى، ومبادرة عطر المشاعر وحكاية قصة بيعة العقبة"؛ حيث سيُستقبل ضيوف الرحمن في مشعر منى ضيوف الرحمن بالقهوة السعودية كعنصر إثرائي يرتبط بالهوية والثقافة السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن مبادرتها " عام القهوة السعودية".. ولكل رحلة حكاية مرتبطة بالمكان والزمان لذلك ستتيح كدانة مبادرة صورة وذكرى كهدية لضيف الرحمن لتخليد اللحظة في المكان المقدسة.

وبفرحة العيد تشارك ضيوف الرحمن مبادرة "عطر المشاعر" التي ستقام يوم عيد الأضحى المبارك على امتداد مشعر منى.

وبجوار مسجد بيعة العقبة خصصت فرق إرشادية للزوار لحكاية قصة المكان والحدث التاريخي المرتبطة بالتاريخ الإسلامي وسينفذ بالتنسيق مع جمعية المرشدين السياحيين.

وتأتي تلك المبادرات بشراكات مع وزارة الثقافة ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ودار الفنون الإسلامية.

