اليوم السابع
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سيدة تستولى على 120 مليون جنيه من مواطنين بحجة استثمارها مقابل أرباح بالعمرانية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:52 م
سيدة تستولى على 120 مليون جنيه من مواطنين بحجة استثمارها مقابل أرباح بالعمرانية أموال - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاستيلاء على مبلغ 120 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية في العمرانية.
 
اعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، وحرر عدد من الضحايا محاضر ضدها اتهموها بالنصب. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض عدد من المواطنين للنصب، واتهامهم سيدة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 120 مليون جنيه. 
 
بإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، واستيلاءها على المبالغ المالية من الضحايا، لاستثمارها، مقابل الحصول على أرباح شهرية.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمة  4 أيام على ذمة التحقيق. 
 

النصب على المواطنين

مستريحة العمرانية

امن الجيزة



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