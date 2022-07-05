اليوم السابع
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سيدة تحرق زوجها خلال نومه لسوء سلوكه فى كرداسة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:07 ص
سيدة تحرق زوجها خلال نومه لسوء سلوكه فى كرداسة متهمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات نشوب حريق وإصابة عامل فى كرداسة، حيث توصلت التحريات إلى أن زوجة المصاب متورطة فى إشعال النار به خلال نومه لسوء سلوكه، والتشاجر الدائم معها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث، فتم إحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة اشتعال حريق بشقته فى كرداسة. 

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأسفرت معاينة الشقة عن وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن سبب اشتعال النيران إلقاء مادة مشتعلة على محتويات الشقة.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة المصاب متورطة فى إشعال النار بالزوج والشفة، لسوء سلوكه، واعتياده التشاجر معها والاعتداء عليها. 

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وأنها أصيبت خلال إشعال النار بالشقة، وذكرت أنها انتهزت نوم زوجها وألقت مادة مشتعلة عليه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 


حرق زوجها

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