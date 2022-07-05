سفير روسيا لدى لندن: بريطانيا لا تبحث قضية مرتزقيها المحكومين بالإعدام في دونيتسك

كتب أحمد عرفة

أعلن سفير روسيا لدى لندن أندريه كيلين أن بريطانيا لا تبحث قضية مرتزقيها المحكومين بالإعدام في دونيتسك، بل ناشدت سفارة روسيا حول مصيرهم، حيث نقلت موسكو هذه المناشدات إلى دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال سفير روسيا لدى لندن، إنه لا يوجد شيء عمليا حول المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك، لقد تم توجيه مناشدات إلينا تحملنا المسؤولية عن مصائرهم واستمرار اعتقالهم، ولقد أعدنا توجيه هذه المناشدات إلى دونيتسك.

وأضاف سفير روسيا لدى لندن: أوضحنا بالتفصيلأ أن الأمر لا يتعلق بقضائنا إنما هذا اختصاص جمهورية دونيتسك، كما أن وسائل الإعلام تكتب عن هذا الأمر، فهي قلقة حول مصير المرتزقة البريطانيين، لكن في الوقت الحالي تحاول الحكومة البريطانية إجراء حوار مع كييف في هذا الإطار.